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تعليم

انطلاق الملتقى الثقافي المصري العربي الأول بجامعة طنطا اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:01 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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قســم التعليــم
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي المصري العربي الأول، الذي يعقد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية ، اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ 11 صباحًا بقاعة المؤتمرات بمقر الادارة العامة لجامعة طنطا ، بحضور لفيف من المستشارين والملحقين الثقافيين عن سفارات الدول العربية.

وأكد الدكتور أسامة بدر مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة أن الملتقى يعد أحد نشاطات الوحدة الذي يهدف الى الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وفتح آفاق جديدة ودعم أواصر التعاون العلمي المشترك مع الأشقاء العرب .

وأضاف انه تم توجيه الدعوة لـ 18 ملحق ثقافي بسفارات الدول العربية داخل مصر.

وقال الدكتور حسام زيتون عضو وحدة التعاون الدولي أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات الملتقى عرض فيلما تسجيليا عن جامعة طنطا والبرامج المميزة بها، إضافة الى حلقة نقاشية عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين من الدول العربية.
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انطلاق الملتقى الثقافي المصري العربي الأول بجامعة طنطا

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