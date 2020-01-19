الإمارات: حضور مصر في قمة برلين حول ليبيا ضروري لاستقرار المنطقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إن حضور مصر في قمة برلين بشأن الأزمة الليبية، كان ضروريًا للاستقرار في المنطقة.



وأوضح قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري، أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".



وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، قال إن بلاده تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.



وأوضح الشيخ بن زايد: "الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم طموحات الشعب الليبي المشروعة".



وأضاف: "نؤكد أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي".



واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا.



وشارك في اجتماع برلين قادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.