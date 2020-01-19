قتلها دون قصد .. جد يسقط حفيدته الرضيعة من يديه لتسقط في البحر .. فيديو

في مشهد مؤسف سقطت رضيعة من يد جدها بعد أن جعلها تتدلى دون قصد من شرفة سفينة رحلات ضخمة، لتقع من الدور الـ11 وتتوفى غارقة في المياه خلال إبحار سفينة الرحلات.



وظهر هذا الفيديو أثناء عرض المسؤولين عن سفينة رويال كاريبيان كروز على محكمة المقاطعة الأمريكية في ميامي ردًا على دعوى قضائية رفعها والد الرضيعة في ديسمبر ، متهم عمال السفينة بالإهمال في وفاتها من خلال السماح بفتح نافذة في الطابق 11 في منطقة لعب الأطفال على السفينة.



وقالت المحكمة إن الفيديو المصور من كاميرات المراقبة يظهر أن الجد سالفاتور أنيلو وهو ينحني من النافذة المفتوحة ممسكًا بالرضيعة الصغير ويتدلى بها لمدة 34 ثانية قبل أن تفلت من يده لتسقط ميتة في البحر.





