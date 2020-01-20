تعرف على السعر المتوقع ومواصفات جي ام سي يوكون 2021.. صور

كشفت جي ام سي عن يوكون 2021 بتحديثات شاملة وتقنيات رائدة في فئتها وقدرات جبارة تجعلها قادرة على السير في جميع أنواع التضاريس، ويُتوقع أت تصل الـ SUV إلى أسواق الخليج العربي خلال الربع الثالث من عام 2020، وفي حين أن سعر الموديل الحالي يبلغ 188 ألف ريال سعودي، فيُتوقع أن يرتفع السعر بين 190 إلى 200 ألف ريال في الجيل الجديد.



من ناحية التصميم، يأتي الشبك الأمامي اللامع الخاص بطراز دينالي أكبر حجمًا وأكثر تفصيلًا مما هو موجود في الطرازات الأخرى، مع أبعاد دقيقة تضم أكثر من 10,000 سطح فردي عاكس، كما تختلف تكنولوجيا الإضاءة المتطورة في يوكون دينالي 2021 عن الطرازات الأخرى، حيث تأتي الإضاءة المميزة لعلامة جي ام سي على شكل حرف C من خلال مصباح رفيع بارز يوفر إضاءة LED نهارية موحدة، وتستخدم المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب وغيرها من العناصر المضيئة الأخرى في هذا الطراز إضاءة LED، مع عدسات مصنوعة من مواد متينة بجودة تشابه جودة الكريستال.



* أهم المزايا الجديدة في هذا الطراز:



كاميرا رؤية محيطية عالية الوضوح .



شاشة عرض رأس متعددة الألوان قياس قطرها 15 إنش .



تنبيه اكتشاف المشاة في الخلف .



الجيل الرابع من نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة .



نظام التعليق الهوائي التكيفي .



نظام 4WD™ للاستجابة النشطة .



فتحة سقف بانورامية .



عجلات فاخرة مقاس 22 إنش .



أول طراز يوكون AT4 على الإطلاق .



* أما فيما يتعلق بالمحركات، فستتوفر جي ام سي يوكون 2021 بالمحركات التالية:



المحرك الجديد كليًا V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع ناقل حركة آلي بعشر سرعات.



المحرك القياسي V8 سعة 5.3 لتر يولد قوة 355 حصان و519 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع ناقل حركة آلي بعشر سرعات.



محرك ديزل 6 سلندر سعة 3 لترات بقوة 277 حصان و623 نيوتن.متر من عزم الدوران.