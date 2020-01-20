اختفى فى مولد ابو الحسن الشاذلى.. العثور على رفات مسن بالبحر الأحمر بعد غياب 3 سنوات

بعد ٣ سنوات من فقدانه فى مولد الشيخ أبو الحسن الشاذلى عثر أهالى مرسى علم على رفات مسن حيث خرج خلال احتفالات المولد من إحدى ساحات القرية لأداء صلاة الفجر ولكنه لم يعد وظل نجله وأقاربه يبحثون عنه ولكن لم يعثر على اى أثر له .



وحرر أهل المسن المفقود فى عام ٢٠١٧ فى موسم المولد محضرا بقسم شرطة مرسى علم بعد أن تم البحث علية فى كافة أرجاء قرية الشيخ الشاذلى .



ويعد مرور ٣ سنوات على الواقعة فوجئ مأمور قسم شرطة مرسى علم ببلاغ بالعثور على رفات شخص وببحث الرفات تبين أنها للمسن الذى فُقد منذ ٣ سنوات حيث عثر على بطاقته ومرتديا جلبابه وعثر علية على بعد أكثر من ٥ كيلو متر من مقام الشيخ الشاذلى وهو من محافظة أسيوط حث تم اخطار نجله للحضور لتسلم الرفات.