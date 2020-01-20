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رياضة

محمد عادل يكشف أسباب هزيمة المقاولون العرب أمام الأهلي ..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:11 ص
محمد عادل
محمد عادل
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عمرو أبوبكر
قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي إلا أن الفروقات الفنية تسببت في خسارة ذئاب الجبل .

وأضاف محمد عادل، من خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن المقاولون العرب، قدم بشكل عام ، مباراة جيدة، وكان قريبا فى بعض الأوقات من هز شباك الأهلي لكن هناك فروقات فنية بين لاعبي الفريقين تسببت في هذه النتيجة.

وأوضح محمد عادل أن الاهلي يسير هذا الموسم بشكل جيد للغاية، مشددا أن فريقه أغلق هذه الصفحة، وسيركز في المواجهات القادمة للحفاظ على مركزه بالدوري.

وأتم محمد عادل، تصريحاته قائلا : طاهر محمد لاعب مميز، ولكن إصاباته المتكررة كانت سببا في استبعاده أمام الأهلي.
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