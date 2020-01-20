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ثقافة

حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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الإسكندرية / علاء المنياوي
شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد ندوة موسعة شارك فيها عدد من خبراء الآثار والعملات،وذلك ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق أمس في المكتبة ومستمر لمدة أسبوع.

المعرض يأتي بعنوان"رحلة النقود في مصر عبر العصور"، وينظمه مركز دراسات الخطوط في المكتبة،بالتعاون مع المتحف الإسلامي بالقاهرة ومتحف الآثار و متحف المخطوطات بالمكتبة ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

الندوة شارك فيها د.احمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط،وأ.د.حسين عبد العزيز أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية،وأ.د.نجلاء عزت أستاذ الآثار بكلية آداب عين شمس،ود.محمد حمدي باحث أول بمركز دراسات الخطوط،والمهندس مجدي حنفي خبير في النقود المصرية.

الخبراء ناقشوا في الندوة فكرة النقود ومدي أهميتها في حياة الناس منذ القدم وحتي الآن،وكيف كانت النقود ولا زالت سجلا يكشف الأحوال السياسية والاقتصادية والدينية للدول وأحوال حكامها عبر العصور.

ومع تعدد الآراء،فقد أجمع المشاركون والمحاضرون علي حقيقة مهمة،وهي أن مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها،وفي كل الأعوام صدر عنها نقد متنوع أو تمت طباعة آخر.

حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
حقيقة تاريخية.. خبراء آثار: مصر من أعرق الدول التي قامت بسك النقود وتداولها.. صور
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