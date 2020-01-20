في دقيقة و بـ 5 جنيهات.. حيل عجيبة للتخلص من انسداد البالوعة

انسداد بالبالوعه في واحدة من أكثر المشاكل الشائعة والمزعجة التي قد تواجهك في منزلك. إليك طريقة سهلة ورخيصة لحل المشكلة بدلا من استدعاء سباك يقدمها موقع Bright Side ولن تكلفك أكثر من 5 جنيهات





وصفة صودا الخبز والملح والخل:

يمكنك البدء بسكب الماء الساخن فى البالوعه فهو سيساعد على تخفيف الانسداد ثم عليك ثم عليك أخذ نصف كوب من صودا الخبز و 1/4 كوب من الملح ومزجهم وسكبهم في البالوعه.





عليك تسخين كوبًا من الخل حتى يصبح جاهزًا للغليان ثم سكبه على المكونات الأخرى وتغطية بسرعة





عليك الانتظار 15 إلى 30 دقيقة، ثم انتهي بجزء آخر من الماء الساخن.





القضاء على مشكلة الملح والماء المغلي:

إذا لم يكن السد خطيرًا أو بدأ في التكون، يمكنك اختيار إجراءات أخف. سيقوم الملح بتنظيف البالوعة من الداخل، وإزالة البكتيريا والروائح الكريهة في نفس الوقت. نظرًا لأن تأثيرها خفيف إلى حد ما، فربما تحتاج إلى تكرار العملية عدة مرات - خاصة إذا كانت السدادة أكبر مما كنت تتوقع.





خذ نصف كوب من الملح واسكبيه في فتحة التصريف ثم أخذ غلاية من الماء المغلي وسكبها على الملح و احرصى على عدم ترك الماء الساخن على يديك أو جسمك.



