رانيا يوسف تكشف حقيقة بطانة الفستان المفتوح.. وتؤكد: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، وتحدثت رانيا يوسف في كثير من الموضوعات والأسرار الخاصة بها وعن علاقتها مع بناتها وحقيقة بطانة الفستان المفتوح، كما تناولت تفاصيل حياتها الفنية والاسرية، حيث كشفت عدد زيجاتها وأعمار بناتها، ومواصفات الرجل التي تتمناه ان يكون زوجها القادم.كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حقيقة بطانة الفستان الذي كانت ترتديه في أحد المهرجانات، موضحة أنها دائما ترتدي الملابس التي تفضل ارتدائها، سواء كانت قصيرة أو مفتوحة طالما هي "شيك".وقالت "رانيا يوسف": "أنا اتربيت كده محدش من أهلي ادخل في لبسي وانا بلبس اللي بيعجبني والملفت وعندما ادخل مكان احب الناس تبصلي".وأضافت "رانيا يوسف" أن الشو جزء من الفنان، وفي العالم الغربي يتنافسون على الشو والملابس المميزة والافضل، موضحة أن بناتها هم اللاتي يخترن لها ملابسها وفساتنها.وتابعت "رانيا يوسف" : "البعض رفع ضدي قضية لانه رأى من وجهة نظره ان واقعة الفستان شئ وحش وبالنسبة لي هو فستان على الموضة، والبطانة هي الشورت وليس بطانة للفستان بالكامل كما يعتقد البعض".وأوضحت "رانيا يوسف" أنها تحب الملابس القصيرة المفتوحة ذات المظهر المميز، مؤكدة أنها في أوقات تتدخل في العمل وتطلب من المخرج بعدم التلامس أمام الممثل في تقديم الادوار بالشكل المباشر.كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس مسلسل "الأنسة فرح"، موضحة أن المسلسل درامي كوميدي، وأبرز المشاهد به هو مشهد "التلقيح الخطأ"، موضحة أن الهدف منه هو عرض محتوى مختلف على الجمهور خاصة أنه غريب على المجتمع المصري، وهو مجرد دراما تخيلية تعبر عن المشاكل.وقالت "رانيا يوسف" إن فكرة التلقيح بالخطأ يحتاج إلى معالجات، خاصة اننا نعيش في مجتمع شرقي، لذالك عمل فريق العمل على نفس السيناريو الغربي بالنسبة للمشهد لكي يقدم بصورة واقعية.وأوضحت "رانيا يوسف" أن التلقيح بالخطأ موضوع لم يحدث كثيرا، ولكنه المسلسل يضم مشاهد درامية وكوميدية، مشيرة إلى أن القصة هي فتاة ذهبت الي الطبيبة وبسبب اختلاط الأسماء، حدث التلقيح بدل فتاة أخرى فحدث الحمل بالخطأ، ومن هنا بدأت القصة، وفي النهاية الموضوع درامي.ووجهت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلا لضيفتها قائلة : لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي أيه؟، فردت رانيا يوسف: وارد ان تحدث مع أي احد.وأشارت إلى أن "قصة الفتاة في المسلسل من الممكن أن تحدث في الواقع، متابعة "انا بحب الأطفال ونفسي أفتح حضانة ومعنديش مشكلة".كشفت الفنانة رانيا يوسف عن طريقة علاقتها ببناتها، موضحة أن علاقتها ببناتها قائمة على الحب والحنية.وأضافت "رانيا يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" أنها لا تستطيع منع الموبايل او الاب توب عن ابنائها ، والثقة والحب أفضل طريقة للتعامل مع الأبناء خاصة في هذا الزمن.وأوضحت رانيا يوسف أنها نجحت في تربية أبنائها والثقة بينهم وعدم الكذب، مشيرة إلى أنها قابلت أشياء وأفكار كثيرة من بناتها خاصة أنهم في سن المراهقة، وتتعامل معهم على أنها أخت كبيرة وليست أم.وأشارت "رانيا يوسف" إلى أن بنتها الأكبر عمرها 19 سنة، والأصغر 16 سنة، مضيفة: "علاقتي بي أبو بناتي الحمدلله مقطوعة بقالها ١٠ سنين، بناء على رغبته، ومبيصرفش عليهم".وتابعت: "كثيرا قولت لأبو بناتي راعي ربنا فيهم وشوفهم، لانه لم يراهم في هذه الفترة إلا مرتين فقط، خاصة انهم بحاجة إليه في سن المراهقة، ولكن حصلت على مبلغ 10 آلاف جنيه كل شهر 5 الاف لكل بنت، وقبل رفع القضايا حاولت الحديث معه ولكن كان الامر صعب ".كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن عدد زيجاتها، موضحة أنه تزوجت 3 مرات، وتعقدت من فكرة الزواج، ولم تفكر فيه مرة أخرى.وأضافت "رانيا يوسف" أن قانون الاحوال الشخصية كثيرا ما تكون ظالمة في بعض الوقت، موضحة أن مدة القضايا تأخذ وقتا كبيرا ويحتاج الي مصاريف كثيرة.وأوضحت "رانيا يوسف" أن الفنانين يعانون كثيرا في حياتهم ، والبعض يعتقد انهم يعشون حياة مرفهة ولا يفرق معهم المادة، وهذا خطأ، مشيرا إلى أنها تتمنى تعديل بعض المواد في قانون الاحوال الشخصية لاختصار الوقت والأموال بالنسبة للمرأة.وطالبت رانيا يوسف بتغليظ العقوبة للأب الذي يرفض دفع المصروفات والنفقة لأولاده لتصل الي حد الحبس، مؤكده أننا بحاجة الي قانون سريع ورادع حتى لا يعاني الاطفال لانهم يدفعوا الثمن في النهاية بسبب خلاف بين الأب والأم.وأكدت "رانيا يوسف" أن تربية الأبناء ثقيلة جدا على الأم خاصة أنها عندما تكون بمفردها، وتحتاج الي رجل معها، موضحة أن فترة المراهقة صعبة جدا على الأم.كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مواصفات الرجل التي تريد أن يصبح زوجها، وهو أن يكون ذو أخلاق وكريم وأبن ناس وحليم وحكيم، موضحة أنها لا تنظر إلى المادة، والدليل على ذلك أن الزيجات الثلاث الماضية لم يكونوا أغنية وربنا يجعل وشي حلو عليهم.وقالت "رانيا يوسف" إن الزيجة الثانية لها تزوجت من رجل أصغر منها ولكنها لا تحب خوض التجربة مرة ثانية.وأضافت "رانيا يوسف" : تزوجت بشخص أصغر مني وحرمت اكررها تاني وعرفت أنها غلطة لانه بيتم استغلالي، وانا مش بحب حد يستغلني ويستغل مشاعري وحبي ومش هقبل حد يوجعني تاني".وأوضحت أنها تزوجت 3 مرات، وتعقدت من فكرة الزواج، ولم تفكر فيه مرة أخرى، مشيرا إلى أن تربية الأبناء ثقيلة جدا على الأم خاصة أنها عندما تكون بمفردها، وتحتاج الي رجل معها، موضحة أن فترة المراهقة صعبة جدا على الأم.وتابعت: "كثيرا قولت لأبو بناتي راعي ربنا فيهم وشوفهم، لانه لم يراهم في هذه الفترة إلا مرتين فقط، خاصة انهم بحاجة إليه في سن المراهقة، ولكن حصلت على مبلغ 10 آلاف جنيه كل شهر 5 الاف لكل بنت، وقبل رفع القضايا حاولت الحديث معه ولكن كان الأمر صعبا.قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تحب ان تكون شخصية عادية، ودائما تسعى للأفضل وتكون شخصية مختلفة وجديدة دائما وغير متوقعة، خاصة في الادوار التي تقدمها في الاعمال الفنية.وأضافت "رانيا يوسف" أن مسلسل "الانسة فرح" هو فكرة لمسلسل أجنبي وفكرته جديدة علي مجتمعنا، ودورها هو لام لفتاة شابة.وتابعت "رانيا يوسف": "انا بحب أخض الناس واعمل حاجات غير متوقعة"، مضيفة أنها تحب ان تشارك في الاعمال الناجحة لكي تترك بصمة في العمل، ولم تزعجني الضجة وأحب أكون شخصية ملفتة، وأكثر شحصية تشبهل في الحقيقة هي دلال في "الانسة فرح".وأوضحت "رانيا يوسف" أنها قدمت أدوار كثيرة من قبل منها الأم والجدة، وتستمتع بتقديم هذه الأدوار جدا، ولا يزعجها أطلاقا، لافتة إلى أنها دائما تفكر خارج الصندوق وتسعى لتقديم أفضل ما عندها لتعجب الجمهور، ومشددة على انها لا تلتفت الي كلام الناس وما يول عنها.واستكملت : "أنا عيلة جدا وبحب التمثيل جدا وهو بالنسبة لي لعبة، وبحب التمثيل أكثر من نفسي، وبحب زملائي، والتصوير بالنسبة لي نسيان الهموم والمشاكل".