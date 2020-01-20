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توك شو

رانيا يوسف: أعشق التمثيل.. وبحب أعمل الحاجات اللي مش متوقعة.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:14 ص
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تحب ان تكون شخصية عادية، ودائما تسعى للأفضل وتكون شخصية مختلفة وجديدة دائما وغير متوقعة، خاصة في الادوار التي تقدمها في الاعمال الفنية.

وأضافت "رانيا يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" أن مسلسل "الانسة فرح" هو فكرة لمسلسل أجنبي وفكرته جديدة علي مجتمعنا، ودورها هو لام لفتاة شابة.

وتابعت "رانيا يوسف": "انا بحب أخض الناس واعمل حاجات غير متوقعة"، مضيفة أنها تحب ان تشارك في الاعمال الناجحة لكي تترك بصمة في العمل، ولم تزعجني الضجة وأحب أكون شخصية ملفتة، وأكثر شحصية تشبهل في الحقيقة هي دلال في "الانسة فرح".

وأوضحت "رانيا يوسف" أنها قدمت أدوار كثيرة من قبل منها الأم والجدة، وتستمتع بتقديم هذه الأدوار جدا، ولا يزعجها أطلاقا، لافتة إلى أنها دائما تفكر خارج الصندوق وتسعى لتقديم أفضل ما عندها لتعجب الجمهور، ومشددة على انها لا تلتفت الي كلام الناس وما يول عنها.

واستكملت : "أنا عيلة جدا وبحب التمثيل جدا وهو بالنسبة لي لعبة، وبحب التمثيل أكثر من نفسي، وبحب زملائي، والتصوير بالنسبة لي نسيان الهموم والمشاكل".
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