رانيا يوسف تكشف حقيقة بطانة الفستان المفتوح.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حقيقة بطانة الفستان الذي كانت ترتديه في أحد المهرجانات، موضحة أنها دائما ترتدي الملابس التي تفضل ارتدائها، سواء كانت قصيرة أو مفتوحة طالما هي "شيك".





وقالت " رانيا يوسف " خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": "أنا اتربيت كده محدش من أهلي ادخل في لبسي وانا بلبس اللي بيعجبني والملفت وعندما ادخل مكان احب الناس تبصلي".





وأضافت " رانيا يوسف " أن الشو جزء من الفنان، وفي العالم الغربي يتنافسون على الشو والملابس المميزة والافضل، موضحة أن بناتها هم اللاتي يخترن لها ملابسها وفساتنها.





وتابعت " رانيا يوسف " : "البعض رفع ضدي قضية لانه رأى من وجهة نظره ان واقعة الفستان شئ وحش وبالنسبة لي هو فستان على الموضة، والبطانة هي الشورت وليس بطانة للفستان بالكامل كما يعتقد البعض".



