مبيصرفش عليهم.. رانيا يوسف: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن طريقة علاقتها ببناتها، موضحة أن علاقتها ببناتها قائمة على الحب والحنية.



وأضافت "رانيا يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" أنها لا تستطيع منع الموبايل او الاب توب عن ابنائها ، والثقة والحب أفضل طريقة للتعامل مع الأبناء خاصة في هذا الزمن.



وأوضحت رانيا يوسف أنها نجحت في تربية أبنائها والثقة بينهم وعدم الكذب، مشيرة إلى أنها قابلت أشياء وأفكار كثيرة من بناتها خاصة أنهم في سن المراهقة، وتتعامل معهم على أنها أخت كبيرة وليست أم.



وأشارت "رانيا يوسف" إلى أن بنتها الأكبر عمرها 19 سنة، والأصغر 16 سنة، مضيفة: "علاقتي بي أبو بناتي الحمدلله مقطوعة بقالها ١٠ سنين، بناء على رغبته، ومبيصرفش عليهم".



وتابعت: "كثيرا قولت لأبو بناتي راعي ربنا فيهم وشوفهم، لانه لم يراهم في هذه الفترة إلا مرتين فقط، خاصة انهم بحاجة إليه في سن المراهقة، ولكن حصلت على مبلغ 10 آلاف جنيه كل شهر 5 الاف لكل بنت، وقبل رفع القضايا حاولت الحديث معه ولكن كان الامر صعب ".

