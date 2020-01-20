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توك شو

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:28 ص
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس مسلسل "الأنسة فرح"، موضحة أن المسلسل درامي كوميدي، وأبرز المشاهد به هو مشهد "التلقيح الخطأ"، موضحة أن الهدف منه هو عرض محتوى مختلف على الجمهور خاصة أنه غريب على المجتمع المصري، وهو مجرد دراما تخيلية تعبر عن المشاكل.

وقالت "رانيا يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" إن فكرة التلقيح بالخطأ يحتاج إلى معالجات، خاصة اننا نعيش في مجتمع شرقي، لذالك عمل فريق العمل على نفس السيناريو الغربي بالنسبة للمشهد لكي يقدم بصورة واقعية.

وأوضحت أن التلقيح بالخطأ موضوع لم يحدث كثيرا، ولكنه المسلسل يضم مشاهد درامية وكوميدية، مشيرة إلى أن القصة هي فتاة ذهبت الي الطبيبة وبسبب اختلاط الأسماء، حدث التلقيح بدل فتاة أخرى فحدث الحمل بالخطأ، ومن هنا بدأت القصة، وفي النهاية الموضوع درامي.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلا لضيفتها قائلة : لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي أيه؟، فردت رانيا يوسف: وارد ان تحدث مع أي احد.

وأشارت إلى أن "قصة الفتاة في المسلسل من الممكن أن تحدث في الواقع، متابعة "انا بحب الأطفال ونفسي أفتح حضانة ومعنديش مشكلة".
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