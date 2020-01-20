رانيا يوسف: تزوجت 3 مرات.. واتعقدت من الزواج ومش بفكر فيه.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن عدد زيجاتها، موضحة أنه تزوجت 3 مرات، وتعقدت من فكرة الزواج، ولم تفكر فيه مرة أخرى.



وأضافت "رانيا يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" أن قانون الاحوال الشخصية كثيرا ما تكون ظالمة في بعض الوقت، موضحة أن مدة القضايا تأخذ وقتا كبيرا ويحتاج الي مصاريف كثيرة.



وأوضحت "رانيا يوسف" أن الفنانين يعانون كثيرا في حياتهم ، والبعض يعتقد انهم يعشون حياة مرفهة ولا يفرق معهم المادة، وهذا خطأ، مشيرا إلى أنها تتمنى تعديل بعض المواد في قانون الاحوال الشخصية لاختصار الوقت والأموال بالنسبة للمرأة.



وطالبت رانيا يوسف بتغليظ العقوبة للأب الذي يرفض دفع المصروفات والنفقة لأولاده لتصل الي حد الحبس، مؤكده أننا بحاجة الي قانون سريع ورادع حتى لا يعاني الاطفال لانهم يدفعوا الثمن في النهاية بسبب خلاف بين الأب والأم.



وأكدت "رانيا يوسف" أن تربية الأبناء ثقيلة جدا على الأم خاصة أنها عندما تكون بمفردها، وتحتاج الي رجل معها، موضحة أن فترة المراهقة صعبة جدا على الأم.

