أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا
أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اندهاشه ، من الأنباء المتداولة بشأن دراسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، "كاف" السماح بالاستبدال في القائمة الافريقية.
هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد
كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن تفاصيل المشادة التي نشبت بين أحمد فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا النادي الأهلي في المباراة التي جمعته بنادي المقاولون العرب.
أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع مهاجم الأهلي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي عن موقف الزمالك من المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي بعد خروج البعض ليربط اسم اللاعب بالانتقال لفريق الكرة الأول بالنادي.
كواليس لقاء عمرو الجنايني بـ محمد صلاح في أنفيلد
التقى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز 2-0 وأحرز الفرعون المصري الهدف الثاني ليكسر عقدة عدم التسجيل أمام الشياطين الحمر.
محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بهدفه فى مانشستر يونايتد
احتفل الفرعون محمد صلاح بهدفه فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، على طريقته الخاصة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
صراع شرس بين برشلونة ومانشستر سيتي على التعاقد مع باستوني
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة راغبون في الحصول على خدمات أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم دفاع البلوجرانا.
الاتحاد الآسيوي يعد بإعادة النظر في قرار حرمان اللعب داخل إيران
وعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، السلطات الإيرانية، بإعادة النظر في قرار حرمان الأندية الإيرانية، من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.
الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا
أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اندهاشه ، من الأنباء المتداولة بشأن دراسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، "كاف" السماح بالاستبدال في القائمة الافريقية.
هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد
كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن تفاصيل المشادة التي نشبت بين أحمد فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا النادي الأهلي في المباراة التي جمعته بنادي المقاولون العرب.
أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع مهاجم الأهلي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي عن موقف الزمالك من المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي بعد خروج البعض ليربط اسم اللاعب بالانتقال لفريق الكرة الأول بالنادي.
كواليس لقاء عمرو الجنايني بـ محمد صلاح في أنفيلد
التقى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز 2-0 وأحرز الفرعون المصري الهدف الثاني ليكسر عقدة عدم التسجيل أمام الشياطين الحمر.
محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بهدفه فى مانشستر يونايتد
احتفل الفرعون محمد صلاح بهدفه فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، على طريقته الخاصة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
صراع شرس بين برشلونة ومانشستر سيتي على التعاقد مع باستوني
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة راغبون في الحصول على خدمات أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم دفاع البلوجرانا.
الاتحاد الآسيوي يعد بإعادة النظر في قرار حرمان اللعب داخل إيران
وعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، السلطات الإيرانية، بإعادة النظر في قرار حرمان الأندية الإيرانية، من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.