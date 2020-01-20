عمره مجرد رقم.. ميلان يستعرض مهارات إبراهيموفيتش.. فيديو

استعرض نادي ميلان الإيطالي، مهارات لاعبه الجديد القديم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، وذلك قبل مباراة الفريق أمام نادي أودينيزي.





وكان نادي ميلان قد تفوق على نظيره نادي أودينيزي أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.





ونشر حساب نادي ميلان على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو لإبراهيموفيتش أثناء استلامه إحدى الكرات قبل مباراة الفريق أمام أودينيزي بشكل رائع ، وبليونة كبيرة ، معلقين عليها : العمر 38 عامًا، لا أحد، حرفيا لا أحد، زلاتان إبراهيموفيتش."



