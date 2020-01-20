بعد دعمها لاعبى أولمبياد 2020.. تعرف على أهم مساهمات هشام طلعت مصطفى فى العمل المجتمعي

تعتبر مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية من اكثر الشركات التى تضع نصب أعينها دورها المجتمعى، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد واحدة من أفضل الكيانات التى تتفهم كونها عضو فاعل فى المجتمع الذى تعمل به وبالتالى فهى سباقة فى مد يد الدعم للمجتمع فى مجالات شتى، سواء تعليم أو صحة أو رياضة أو غيره.





وفي هذا الإطار، وقعت مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية ، اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .





مجموعة هشام طلعت مصطفى ودعم لاعبى أولمبياد 2020





وتضمنت المذكرة قيام مجموعة طلعت مصطفى بتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين برياضيات الرماية، الجودو، العاب القوى، الملاكمة والخماسي الحديث لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية بهدف تحقيق التمثيل المشرف ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية.





ومن اللاعبين الذين سوف تدعهم مجموعة هشام طلعت مصطفى كل من: هايدى عـادل محمد كمــال، الطالبة بالجامعة الامريكية، ولها انجازات دولية ومحلية كبرى، واللاعب رمى الرمح ايهاب عبد الرحمن، صاحب العديد من الانجازات الدولية، من بينها الحصول على فضية بطولة العالم بالصين 2015، واللاعب محمد على عبد العال المقيد بالاتحاد المصرى للجودو والسومو وله العديد من الانجازات على المستوى الافريقى والعالمى، واللاعب عبد الرحمن صلاح عرابى التابع لاتحاد الملاكمة والحاصل على العديد من الالقاب الدولية ومنها ذهبية دورة العاب البحر الابيض المتوسط عام 2018 باسبانيا، واللاعب عزمى مهيبة وهو لاعب نيشان اوليميى محترف.





مساهمات هشام طلعت مصطفى فى العمل المجتمعى





يذكر ان مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية تضع نصب اعينها اعمال المسئولية المجتمعية بشكل مستمر ومن ضمن اعمالها فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر:





تطوير المناطق العشوائية في مصر "مثل بشائر الخير وأهالينا".. ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.. ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.. المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون.. دعم المعهد القومى للأورام.. بالإضافة إلى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.



