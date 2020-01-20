لدغات ثعبان سام تودي بحياة مسن في الـ76.. تفاصيل مؤسفة

لقي مسن في السادسة والسبعين من عمره مصرعه بشكل مأساوي في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد أن لدغه ثعبان سام من فصيلة "الثعبان البني الشرقي" أربع مرات أثناء تواجده في الفناء الخلفي لمنزله بولاية "كوينزلاند" الأسترالية.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة بأن المسن "روجر تايلور" توفي صباح يوم السبت الماضي في أحد المستشفيات بمدينة "بريسبان" بعد أن لدغه الثعبان يوم الجمعة الموافق 10 يناير.



وأوضح التقرير أن "تايلور" لم يكن يدرك في البداية أن ثعبانًا قد لدغه، وكان يعتقد أنه أصيب بخدش بسبب غصن شجرة مثلًا.



وقالت زوجته "كارول" في تصريح لوسائل إعلام إن الثعبان لدغ زوجها أربع مرات.



وذكرت "ديلي ميل" أن "تايلور" توجه إلى سيارته في أعقاب ذلك وقادها لمدة نحو نصف ساعة من أجل حضور عيد ميلاد أحد أصدقائه، قبل أن يشعر بآثار لدغات الثعبان؛ وقد فقد الوعي خلال حفل عيد الميلاد وأصيب في رأسه جراء ذلك، ونُقل إلى المستشفى، لكن حالته ساءت حتى أنه خضع لعملية جراحية لتخفيف الضغط على المخ، لكنه لم يتمكن من التعافي، وقالت زوجته إنه لم يستعد وعيه بعد الجراحة، وتوفي محاطًا بأفراد عائلته.



وحذرت زوجة "تايلور" السكان المحليين من الثعابين السامة التي من الممكن أن تخرج من جحورها بحثًا عن الطعام والماء في ظل ظروف الجفاف القاسية، وحثتهم على ضرورة الانتباه جيدًا.