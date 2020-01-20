إيران: ظريف لن يشارك في منتدى دافوس لهذا السبب

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن سبب عدم مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تنطلق فعالياته في 21 يناير وتستغرق 4 أيام في سويسرا.



ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، قال "موسوي" إن ظريف لن يحضر منتدى دافوس، نظرًا لأن المنظمين "غيروا جدول أعماله فجأة".



وأضاف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم، الاثنين، أنه "كان من المقرر أن يحضر ظريف، لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه.. لذلك لن يحضر منتدى دافوس".



وكان رئيس منتدى دافوس بيرجي بريندي، أعلن الأسبوع الماضي، أن ظريف لن يحضر المنتدى، لكنه لم يكشف عن سبب قراره.



وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن قائمة ضيوف المنتدى تضم نحو 2000 اسم من حوالي 100 دولة لحضور المنتدى السنوي الاقتصادي في دافوس، حيث يشارك مجموعة من الأثرياء ممن تزيد ثرواتهم عن 500 مليون دولار في المنتدى.



ويعد منتدى دافوس الاقتصادي، مركزا رئيسيا للتواصل بين أثرياء العالم، فيما يقول رجل أعمال هندي يدعى راهول باجاج إنه يشارك في دافوس منذ 40 عاما وأنه تطور بدرجة كبيرة منذ ذلك الوقت.