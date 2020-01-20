وزير الطيران يستقبل سفير كندا بالقاهرة لبحث تنشيط الحركة الوافدة

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة، السفير جيس داتون سفير دولة كندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكندا فى مجال الطيران المدنى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.



وفي بداية اللقاء قدم السفير الكندى التهنئة لوزير الطيران المدنى ونائبه على توليهم مسئولية وزارة الطيران متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، خلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوى المختلفة وخاصة فى ظل استلام شركة مصر للطيران حاليًا ٨ طائرات جديدة من إجمالي ١٢ طائرة من طراز A220-300 إنتاج مصنع شركة إيرباص العالمية بمدينة ميرابيل بمقاطعة كيبك الكندية، وذلك ضمن خطة تحديث أسطولها الجوى.



كما ناقش وزير الطيران والسفير الكندي سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من كندا إلى المدن السياحية المصرية.



وأشاد وزير الطيران، بالمكانة العالمية التى تتمتع بها كندا فى صناعة النقل الجوى معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.



وأضاف أن إستراتيجية وزارة الطيران المدنى خلال الفترة القادمة ترتكز على تعزيز مكانة الطيران المدنى المصرى وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمى من خلال تقديم جودة عالية وكسب ثقة العملاء وتطوير وتدريب قدرات العنصر البشرى وتعظيم الموارد وتحسين الأداء بشكل مستمر وضمان سلامة وأمن الطيران وتوفير خدمات الملاحة الجوية وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة فى العالم.



ومن جانبه أعرب السفير الكندى عن سعادته باللقاء وأشاد بالرؤية الطموحة التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى في تحقيق التعاون المشترك مع مختلف الجهات الدولية بالإضافة الى تطوير وتحديث المطارات المصرية وأسطول شركة مصر للطيران.



جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران وايركندا عضوان في تحالف (ستار) العالمي، وتربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز، كما تسير مصر للطيران حاليًا ٣ رحلات أسبوعيا إلى تورنتو وسيتم زيادتها إلى ٦ رحلات اعتبارًا من شهر يونيو القادم.