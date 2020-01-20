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أخبار العالم

بعد تصاعد الاحتجاجات.. الرئيس العراقي يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:33 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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شيماء مصطفى
كشف رئيس كتلة بيارق الخير في العراق، النائب محمد الخالدي، اليوم، الاثنين، أن الرئيس برهم صالح سيكلف اليوم مرشحا لشغل منصب رئيس الحكومة.

وقال الخالدي لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء"، مضيفا أن المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة.

وكانت مواجهات نشبت بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد والمحافظات بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، حيث قطع المحتجون الطرق أمام حركة السير ما دفع بالقوات الأمنية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم، الاثنين، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت قيادة عمليات بغداد "نؤكد التزامنا الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها".

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وأضافت أنها "تهيب بالمتظاهرين السلميين كافة الابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر".

يأتي ذلك عقب اعتقالها صباح اليوم، متظاهرين حاولوا غلق وقطع الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد، فيما أعلنت محافظات الناصرية والديوانية وبابل، الإثنين، عطلة رسمية؛ وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات رغم الانتشار الكبير للقوات الأمنية في الشوارع وفي محيط البنوك والمصارف والأبنية الحكومية.


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