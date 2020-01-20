رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدا من جامعة الزرقاء الأردنية

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفد من جامعة الزرقاء الأردنية ضم الوفد الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء والدكتور نضال الرمحى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والجودة ومدير وحدة ضمان الجودة والدكتور عمرو المخزومي عميد كلية الحقوق والدكتورة عطاف العمري مستشار مجلس إدارة جامعة الزرقاء لشئون الإعلام وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق شئون الجامعات العربية بالجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ، والدكتور محمد حسين موسى منسق مساعد مكتب شئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط.





وأكد رئيس جامعة أسيوط على ترحيبه بتوسيع مجالات التعاون التى تجمع بين الجانبين، وذلك في مختلف المناحي التعليمية والبحثية والثقافية بصفة عامة إلى جانب مجالات التمييز بجامعة أسيوط بصفة خاصة والتي تشمل مجالات العلوم العملية والهندسية إلى جانب ما تنفرد به جامعة أسيوط على مستوى صعيد مصر من منظومة طبية هائلة في حجمها وطاقتها الاستيعابية ومتقدمة في كافة إمكانياتها الطبية والبشرية والتى تعمل على خدمة أكثر من 2 مليون مريض سنويًا من شتى محافظات الوجه القبلي وتضم نحو 107 غرفة عمليات تشهد إجراء أكثر من 400 عملية جراحية يومية فى مختلف التخصصات الطبية.





وأشاد الدكتور محمود شعيرة بما تتمتع به جامعة أسيوط من مكانة تاريخية مرموقة وإمكانيات متقدمة فى مختلف المجالات وهو مكنها في احتلال مكانة متميزة فى مستوى الجامعات العربية ووصفها الجامعة الأم لكافة جامعات صعيد مصر، مثمنًا العلاقات الطيبة التي تجمع بين جامعتي أسيوط والزرقاء في إطار علاقات المودة والأخوة والتقدير المتبادل التي تجمع بين الدول المصرية والمملكة الأردنية سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي.



