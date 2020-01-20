"نياندرتال" رواية جديدة للكاتب الدكتور سراج منير في معرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠ صدور رواية "نياندرتال؛ التجربة" وهي الرواية الثالثة للكاتب الدكتور سراج منير وتصدر عن الكتب خان للنشر والتوزيع.



تدور الرواية في أجواء مثيرة حيث يجد "عمر" بطل الرواية نفسه في أرض مجهولة، محتجزا بواسطة بشر النياندرتال يجرون عليه تجربة غامضة، ومعه سجينة أخرى هي (شادية)، مختطفان في إحدى الجزر في (أديتيا) حيث يعيش النياندرتال.. هنا تتشكف لنا العلاقة بين الأسيروالسجان، حيث نرى أن سكان (أديتيا) ليسوا جميعا من الأشرار، فمنهم من ينتمون للمقاومة ويسعون لتهريب عمر وشادية .



ورغم أن ذلك العالم غير المعروف لنا يبدو أرضا سحرية فاتنة، إلا أن "شادية" تريد العودة إلى وطنها، لكن "عمر" حائر بين العودة لوطن يرى أنه حرمه الكثير من أحلامه وبين الاستقرار في أديتيا باحثا عن وطن جديد، حيث يبدو مذهولا بالطبيعة والحياة الجديدة التي قد يوفرها له النياندرتال.



إنها رواية مقلقة، تُسائل افتراضاتنا التي نعتبرها مسلمات حول كوننا - كبشر عصريين- نتربع على قمة سلم التطور. بالإضافة إلى كونها مغامرة مثيرة، فإن نياندرتال تشير إلى أننا جميعا نمتلك بداخلنا مصادر القوة التي نحتاجها لننجح في بلوغ ما نطمح إليه فقط لو لدينا الثقة بالنفس كي نخاطر ونجرب.



"نياندرتال التجربة" رواية يمكن اعتبارها في إحدى مستوياتها صرخة ضد محاولة الإنسان تشكيل البيئة على صورته. كذلك فالنخبة الحاكمة في "أديتيا" تحرص على إبقاء النياندرتال الآخرين في حالة من الفقر والبدائية وهو ما لا يختلف كثيرا عن عالمنا وتشكيلاتنا الاجتماعية المتعارف عليها.