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ديني

حكم الصلاة بمجرد سماع الآذان

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:59 م
حكم الصلاة بمجرد
حكم الصلاة بمجرد سماع الآذان.. هل يجوز
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محمود ضاحي
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية سؤالا يقول " حكم الصلاة بمجرد سماع الآذان قبل الإقامة.

أجاب مستشار المفتي، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن الأذان ليس شرط لصحة الصلاة، وإنما دخول الوقت هو الشرط لصحة الصلاة، موضحا أن الآذان هو علامة على دخول الوقت.

وأضاف، أداء الصلاة بمجرد الأذان وحتى قبل الإقامة صحيحة، فالإقامة في المسجد لمن يصلوا به وليس لمن في المنزل علاقة بها.

وأكمل: الآذان للإعلام والصلاة بدخول الوقت لو في منطقة لا آذان فيها وجب الصلاة بمجرد دخول الوقت، مشيرا إلى أنه من السنة أن تردد الآذان خلف المؤذن ويجوز أن تصلي السنة بعد انتهاء الآذان الأول.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن يصلي قبل انتهاء الأذان، بشرط أن يكون أذان المنطقة التي يسكن فيها وليس أذان التليفزيون

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «في بوك»، أنه إذا قال المؤذن: «الله أكبر» فقد أذن - أي أعلن - بدخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، وجاز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام فورًا ويبدأ في الصلاة، ولا يشترط أن ينتظر انتهاء الأذان كاملًا.

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الذي صلى صلاة قبل دخول وقتها ظنا منه أن الأذان قد أذن لها، فهو فى هذه الحالة صلاته غير صحيحة ولا يبرئ ذمته من أدائها.

وأضاف ممدوح، فى رده على سؤال متصلة "كنت أصلي المغرب وتفاجأت برفع أذانه أثناء الصلاة فما الحكم، أنه فى هذه الحالة يجب عليها أن تحول صلاتها لنافلة وبعد الإنتهاء منها تستأنف صلاة المغرب في وقتها الصحيح.
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