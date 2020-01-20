شاهد.. أحمد صالح في ذكرى ميلاد والده: رحمة الله عليك يا حبيبي



"الصور خطفت قلبى و الله العظيم الواحد لغاية النهارده مش قادر يصدق إن الله يرحمه مش موجود لا بنتعامل على أنه موجود وعايش معانا الله يرحمه و يغفرله وينور قبره و يدخله فسيح جناته و يجعل حب الناس الكتيييير ليه فى ميزان حسناته .. ربنا يديك على قد غلاوته صبر ويجعلك خير خلف ليه و يسعدك أنت وأختك عشان يكون فرحان بيكم أكتر وأكتر .. ربنا يقويك يا غالى يابن الغالى"_،"الله يرحمه ويغفر له كان فنان محترم وانت بتشبه جدا"_،"ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل مثواه الفردوس الأعلي اطمن هو بخير كل الناس بتحبه و بتدعيله من قلبها وأكنه خال أو عم و قريب"



يذكر أنه كان قد احتفل الفنان أحمد خالد صالح بخطبته على الفنانة هنادي مهنا في أوائل شهر يناير الجاري.



وكان خبر الخطوبة بمثابة مفاجأة سعيدة لجمهور أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، خاصة أن هانى مهنا قد نفى الخبر في بداية تداوله، حتى تم الإعلان عن الخطوبة بشكل رسمي.







نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة له عبر حسابه الخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهر أحمد صالح في الصورة برفقة والدة الفنان الراحل خالد صالح وعلق قائلا :" كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتي وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت علي الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيه وجاءت بعض التعليقات كالتالي: