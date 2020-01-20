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فن

رامي صبري يعلن عن موعد حفله المقبل

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:58 م
رامى صبرى
رامى صبرى
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قسم الفن
يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل ضخم بالمملكة العربية السعودية في "جدة" يوم 24 يناير المقبل، ونشر "رامي" صورة تفاصيل الحفل على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

يذكر أن آخر كليب طرحه رامى صبرى "وبقابل ناس" دخل لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه اذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.

جدير بالذكر أن أغنية وبقابل ناس من ألبوم فارق معاك استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز".

وضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
رامي صبري يعلن عن موعد حفله المقبل
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