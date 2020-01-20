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اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي للاستثمار في مصر بين "صندوق مصر السيادي" و"أكتيس" للاستثمار

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:08 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
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آية الجارحي
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.

وجاء ذلك علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهدت توقيع الاتفاقية اليزابيث تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن مذكرة التفاهم الموقعة تضع أساسًا لبروتوكول تعاون في عدة مجالات رئيسة أبرزها مجالي الطاقة والبنية التحتية، مضيفة أن المذكرة تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.

وأشارت د.هالة السعيد الى أن الاتفاقية تؤكد على ما يتمتع به صندوق مصر السيادي من جاذبية للاستثمار، فهو يعد شريكًا أساسيًا للاستثمار في مصر نظرًا لما يتمتع به من نظام استثماري مرن فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية وينمي القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تشرف وزارة التخطيط على تحديثها ومتابعة تنفيذ أهدافها.

وأعربت وزيرة الدولة للتجارة اليزابيث تروس عن سعادتهم بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم بين شركة أكتيس و صندوق مصر السيادي، حيث ستدعم هذه الاتفاقية المهمة التوسع في مجالات الطاقة وتعتبر مرحلة جديدة للاستثمارات البريطانية ذات الاستدامة والجودة العالية في أسواق هامة مثل مصر، وفى ظل نمو التجارة والفرص الاستثمارية بين دول إفريقيا بشكل لم يسبق له مثيل مضيفة أنه من الرائع رؤية العديد من الشركات البريطانية تفتح المجال للتجارة والاستثمار في المنطقة لدفع النمو وخلق فرص عمل ودعم البنية التحتية. 
 
ومن جانبه أعرب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن سعادته بتوقيع بروتوكول الشراكة مع أكتيس، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع المستثمرين في القطاعات ذات الأهمية القصوى لمصر، عبر إقامة شراكات مع مستثمرين ذوي مصداقية مرتفعة يمتلكون خبرة طويلة الأجل، يتم توجيهها مع الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

وأعرب سليمان عن تطلعه للبناء على مذكرة التفاهم هذه والإسراع في التعاون مع شركة اكتيس، موضحًا أن شركة أكتيس كانت قد قدمت لصندوق مصر السيادي عرضًا للمساهمة في الاستثمار في واحدة من محطات توليد الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية في مصر بقدرة 4.8 جيجاوات، كما صاحب ذلك العرض عروض تمويلية من عدة مؤسسات تمويل دولية لدعم الاستثمارات في مصر وذلك باعتبار الصندوق أحد الأطراف المهتمة بالاستثمار في شركات الكهرباء السابق ذكرها. 

وأوضح سليمان أن الشركة القابضة للكهرباء تتولي إدارة عملية طرح الاستثمار في المحطات الثلاث ويتوقع الإعلان عن المستشار المالي لعملية الطرح قريبا والتي أبدى عدة مستثمرين اهتمامهم بالمشاركة بها متابعًا أن الصندوق سيقوم بالمشاركة الاستثمارية مع المستثمر الفائز بالطرح.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلي أن عرض شركة أكتيس هو علامة قوية تعكس اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مصر متطلعًا لأن تكون خطوة محفزة لمزيد من الشراكات.

ومن جانبه قال الدكتور شريف الخولي، الشريك في أكتيس والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إن أكتيس تتمتع بتاريخ طويل من الاستثمار عبر أنحاء أفريقيا في عدة قطاعات منها الطاقة والتعليم والخدمات الاستهلاكية والمالية والرعاية الصحية، مضيفا أن أكتيس أنجزت في مجال الطاقة 23 مشروعًا في إفريقيا حتى الآن بقدرة 4 جيجاوات، وتبلغ استثماراتها الحالية بالقارة الأفريقية أكثر من مليار دولار أمريكي.

وأضاف الخولي أن مصر تعد واحدة من أكبر وأهم أسواق أكتيس، ولم تكن مذكرة التفاهم هذه ممكنة لولا قدرة الشركة الهائلة في قطاع الطاقة العالمي و خبرتنا العميقة في مصر، معربًا عن تطلعه للاستفادة من هذا الزخم والتعاون مع صندوق مصر السيادي لتحقيق استفادة مشتركة للطرفين.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والمنعقدة حاليًا في لندن تلقي الضوء على أهمية الاستثمار المستقبلي في إفريقيا بالنسبة للمملكة المتحدة وأكتيس، والتي تتمتع بمكانة فريدة للشراكة مع صندوق مصر السيادي.

ويشار إلى أن شركة أكتيس تتمتع بسجل حافل للغاية في مجال الاستثمار في مصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين عالميا والرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، حيث قامت بالاستثمار في بناء وتملك وإدارة 116 مشروعا للطاقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وتشمل محفظة أكتيس بقطاع الطاقة في إفريقيا حاليًا شركة ليكيلا Lekela” “ بقدرة 1 جيجا وات من طاقة الرياح في مصر والسنغال وجنوب أفريقيا ، كما تمتلك شركة أزورا" Azura" الشركة الرائدة عالميا في عمليات توليد وبيع الكهرباء بشكل مستقل في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، كما تضم المحفظة كذلك شركة بيوثرم " Biotherm" منصة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في أفريقيا والتي تضم أكبر مزرعة للرياح في كينيا، وشركة إنيو" Eneo" وهي شركة للمرافق في الكاميرون.

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