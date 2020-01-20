تجننى .. أحدث ظهور لـ نرمين الفقى .. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورا لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلقت نرمين الفقى قائلة: "مساء الخير والسعادة ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



مشاء الله - قمر - مساء الجمال - تجننى





ويذكر أن آخر مشاركات نرمين الفقى الدرامية مسلسل أبو العروسة والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.