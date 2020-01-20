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فن

تجننى .. أحدث ظهور لـ نرمين الفقى .. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:01 م
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورا لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت نرمين الفقى قائلة: "مساء الخير والسعادة ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - قمر - مساء الجمال - تجننى


ويذكر أن آخر مشاركات نرمين الفقى الدرامية مسلسل أبو العروسة والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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