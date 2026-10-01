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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينصب على المواطنين.. القبض على أدمن صفحة بيع القطع الأثرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع القطع الأثرية على فيس بوك.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ) وضبط بحوزته (3 قطع حجرية "تشبه القطع الأثرية " - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية من خلال إيهامهم بحيازته لها، وأضاف بتحصله عليها من أحد الأشخاص (طالب – مقيم بذات الدائرة).. أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحصله عليها من أحد الباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية القطع الأثرية الفيس بوك

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