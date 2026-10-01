الداخلية تكشف حقيقة سرقة زجاجات زيت من سيارة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بسرقة زجاجات زيت محملة على سيارة نقل حال توقفها بأحد الشوارع بالإسماعيلية.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 17 أغسطس الماضى فوجىء بقيام بعض الأشخاص بجمع زجاجات الزيت التى سقطت من سيارة نقل فقام بنشر مقطع الفيديو ظناً منه قيامهم بسرقتها.

وتبين أنه بذات التاريخ تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بسقوط جزء من حمولة سيارة نقل بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالإنتقال أفاد قائد السيارة "سارية التراخيص" (مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) بإختلال عجلة القيادة بيده ما أدى لسقوط بعض حمولتها على جانب الأرض وقيام المواطنين بمساعدته فى جمعها وتحميلها، ونفى سرقة أية زجاجات زيت.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





