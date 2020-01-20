مصر تدرس طرح سندات خضراء في البورصة بضمان بريطانيا وشراكة استثمارية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن كلا من مصر والمملكة المتحدة ترحبان بالمناقشات الجارية لابرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة، لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، والعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لتوفير فرص العمل وتقديم خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
وأضافت في تصريحات لها خلال لقاء مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة؛ علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار البريطانية الافريقية اليوم؛ أن قيام مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، يأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وكشفت أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالاضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وأوضحت أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وأضافت في تصريحات لها خلال لقاء مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة؛ علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار البريطانية الافريقية اليوم؛ أن قيام مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، يأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وكشفت أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالاضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وأوضحت أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.