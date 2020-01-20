مصر تدرس طرح سندات خضراء في البورصة بضمان بريطانيا وشراكة استثمارية

السيسي يستقبل رئيسيّ سيمنز الألمانية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة في العديد من المجالات.. والاستفادة من قدرات التدريب الفني المشترك وإمكانية التعاون في أفريقيا