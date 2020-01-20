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أخبار البلد

فتحى سرور وعاشور و مجلس المحامين يؤدون واجب العزاء في الدكتور محمود السقا.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:28 م
عاشور و مجلس المحامين
عاشور و مجلس المحامين بعزاء الدكتور محمود السقا
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حمادة خطاب
شارك الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ونقيب المحامين سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين يحيى التوني وأدهم العشماوي وعبد الجواد أحمد فى تأدية واجب العزاء في الدكتور محمود السقا، بـمسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

وتوفى الأحد، الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق.

ونعى سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور الراحل محمود السقا مواليد عام 1931، وكان نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس النواب دورة 2012 وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
فتحى سرور وعاشور و مجلس المحامين يؤدون واجب العزاء في الدكتور محمود السقا.. صور
فتحى سرور وعاشور و مجلس المحامين يؤدون واجب العزاء في الدكتور محمود السقا.. صور
فتحى سرور وعاشور و مجلس المحامين يؤدون واجب العزاء في الدكتور محمود السقا.. صور
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