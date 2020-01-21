أب يناشد وزارة الصحة لتوفير سرير عناية مركزة لابنه المصاب بثقب فى القلب





ويقول فى رسالته : إن ابنه متواجد حاليا فى أحد الحضانات بمستشفى القليوبية، ولكنها لا تفى بالغرض بسبب سنه، مؤكدا أنه تواصل مع العديد من المستشفيات على أمل الوصول لسرير رعاية مركزة لإنقاذ حياة الرضيع، ولكنه لم يوفق حتى هذه اللحظة، وهو ما أدى إلى تدهور حالة ابنه الصحية.





للتواصل مع الحالة الأتصال على رقم : 01001739476 يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

ناشد المواطن رحيم رضا جاويش، المقيم قرية عرب الصوالحة مركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة والجهات المعنية التدخل لإنقاذ حياة ابنه، البالغ من العمر أربعة أشهر، والذى يعانى من ثقب في القلب، ويحتاج إلى سرير عناية مركزة بصورة عاجلة لإنقاذ حياته.