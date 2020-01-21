طلاب إعدادية القاهرة يستأنفون الامتحانات باللغة الأجنبية .. اليوم

يستأنف اليوم الثلاثاء طلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) بمدارس محافظة القاهرة ، امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2019/2020 ، وذلك بعد أن توقفت الامتحانات أمس الاثنين بمناسبة احتفال الاخوة المسيحيين بعيد الغطاس.
حيث من المقرر أن يمتحن طلاب الشهادة الاعدادية اليوم الثلاثاء امتحان اللغة الاجنبية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، التي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.
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كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، التي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.