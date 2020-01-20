أخبار النادي الأهلي.. صدمة بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل طرد جمال عبدالحميد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 20 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

سرد محمد عباس أحد نجوم فتره الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل نزوته مع جمال عبد الحميد قبل لقاء المنصورة بالدوري، والتي تسببت في اقصاء الأخير من صفوف الفريق.





قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي بجولة تفقدية، اليوم، لجميع منشآت الأهلي بالمقر الرئيسي بالجزيرة.





فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه فريق النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.





التقي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العديد من أعضاء النادي من كبار السن والشباب، بالإضافة إلى العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات في فرق الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك خلال جولته التفقدية في مقر النادي بالجزيرة عصر اليوم الإثنين.





كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الجماهير المسموح بدخولها لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النجم الساحلي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا .





حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط العضوية العامة للنادي «المؤهل العالي» والتي تشمل مقر الجزيرة وفروع النادي الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، حيث تبلغ قيمة العضوية حاليا500 ألف جنيه ــ حال تسديدها دفعة واحدة ــ مع زيادة 100 ألف جنيه في حالة التقسيط كمصروفات إدارية.





أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.



