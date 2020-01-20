بعد الاستمارة 6.. صالح جمعة قريب من الانتقال لهذا الفريق

دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأجرى مسؤولو الاتحاد السكندري اتصالا بـ صالح جمعة من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة.

وطالب صالح جمعة مهلة من الوقت من أجل التفكير في النادي الذي يرغب إليه خلال الفترة المقبلة عقب استغناء القلعة الحمراء عن خدماته .





من جهة أخرى، قال رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في تصريحات صحفية عقب لقاء المقاولون العرب أمس الأحد "كل نادي فيه شق فني وشق اداري، الشق الفني لى هو استبعاد اللاعب والإداري هو خصم من مستحقات اللاعب لدى النادي".



