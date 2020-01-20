AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الاستمارة 6.. صالح جمعة قريب من الانتقال لهذا الفريق

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:18 م
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
حسام الحارتي
دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأجرى مسؤولو الاتحاد السكندري اتصالا بـ صالح جمعة من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة.
 
وطالب صالح جمعة مهلة من الوقت من أجل التفكير في النادي الذي يرغب إليه خلال الفترة المقبلة عقب استغناء القلعة الحمراء عن خدماته .

من جهة أخرى، قال رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في تصريحات صحفية عقب لقاء المقاولون العرب أمس الأحد "كل نادي فيه شق فني وشق اداري، الشق الفني لى هو استبعاد اللاعب والإداري هو خصم من مستحقات اللاعب لدى النادي".

وأضاف "أشكر صالح جمعة على الفترة التى قضاها معنا ولكن ليس له مكان بالفريق فى الفترة القادمة وأتمنى له التوفيق فى أى نادي سوف يشارك معه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرط وحيد يفصل نجم وسط الأهلي عن الانضمام لـ الاتحاد السكندري في يناير

الزمالك يترقب .. صالح جمعة خارج النادي الأهلي

تعرف على مصير صالح جمعة حال رحيله عن الأهلي | فيديو

قبل مواجهة الإسماعيلي .. مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد والجهاز الفني

لتدعيم الفريق..صلاح عاشور يدخل حسابات الاتحاد السكندري

أخبار الزمالك..لفتة طيبة من شيكابالا وعودة أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

الصحة: الوزارة اتخذت كافة التدابير للتعامل مع فيروس الصين الغامض

الجوع كافر .. أسد يجر خنزيرا بريا بوحشية من من جحره في الأرض .. فيديو

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

احذر المخلل والنوم وقلة الحركة.. استشاري يكشف أسباب زيادة أمراض القلب في الشتاء

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

أخبار النادي الأهلي.. صدمة بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل طرد جمال عبدالحميد

الخطيب نام ونزلنا نسهر.. محمد عباس يكشف سبب طرد جمال عبد الحميد من الأهلي

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

خصص لي معاشا.. نجم الأهلي السابق: الخطيب بيدور على قدامى الفريق لتكريمهم

بعد الاستمارة 6.. صالح جمعة قريب من الانتقال لهذا الفريق

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

جلسة خاصة بين الفرنسي كارتيرون وكابونجو كاسونجو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات