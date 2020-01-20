مجلس المحامين يناقش ملف أكاديمية المحاماة وقيد التعليم المفتوح..الخميس





يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب اجتماعا ،الخميس المقبل .





وقال مجدى سخى وكيل نقابة المحامين فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الإجتماع يناقش به تحديد ملامح أكاديمية المحاماة، ونادى القاهرة الجديدة، فضلًا عن معرفة أخر مستجدات العمل فى لجنة قيد التعليم المفتوح من خريجى الثانوية العامة طبقًا للقانون الجديد .





وأعلن مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، عن وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة خلال أيام.





وتابع ، أن مقر الأكاديمية سيكون فى 6 أكتوبر فى مدينة النقيب أحمد بسيونى، مضيفا أنه تم النص فى آخر تعديل تشريعى على ضرورة حصول المحامى على مؤهل من أكاديمية المحاماة".







