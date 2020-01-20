أبو العينين: موقع صدى البلد الأكثر مصداقية في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ميديا، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي عقد اجتماعا مع الصحفيين في موقع صدى البلد الإخباري صباح اليوم الاثنين، في حضور رئيس التحرير الكاتب الصحفي أ حمد صبري ، ورؤساء الأقسام والمحررين في الموقع.





وتقدم موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، بالتحية الى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد؛ وجميع الزملاء العاملين بالموقع، موضحا أن الموقع أكثر المواقع مصداقية في مصر.





وأوضح موسى، أن موقع صدى البلد من النادر أن يُكذب له خبر نشر على الموقع؛ وهذا يدل على النجاح الكبير؛ مشيرا إلى أن الموقع يحتوي على صحفيين ومحررين ومراسلين على أعلى مستوى.





ونوه موسى ، إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين لا يتدخل أبدا في المادة المقدمة على موقع أو قناة صدى البلد، قائلا: « أبو العينين عنده قناة وبقاله سنوات لم يظهر على القناة؛ فيه أصحاب قنوات بيقدموا برامج عليها».





وأكد أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين لم يقدم جنيها واحدا للجماعة الإرهابية رغم محاولات الابتزاز غير المتناهية؛ مرددا: « الرجل الوطني رفض ابتزاز الجماعة الإرهابية وقال لهم "موتوني ومش هسيب البلد».





واستعرض موسى التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال محمد أبو العينين في الاجتماع؛ حيث أشاد بما تحقق على مدار السنوات الماضية من جهد مضن وعمل دؤوب تمكن فيه الموقع من تحقيق الخطة الطموحة التي تم الاتفاق عليها في أواخر عام 2018، كما طالبهم ببذل المزيد من أجل الارتقاء أكثر وأكثر بمستوى العمل بعد الوصول إلى العالمية التي ننشدها جميعا، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف.





وحرص رئيس مجلس الإدارة، على توجيه الصحفيين في الموقع للاهتمام بالقضايا الوطنية التي تتصل بالمصالح العليا للوطن، وتغيير الصورة الذهنية التي يمررها مغرضون يعملون ضد الوطن إلى المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية.





وطالب المحررين بتنويع مصادرهم في الأخبار و تدويل القضايا التي يناقشونها عن مصر والعمل من منطلق الفكر التنويري الذي يجب أن يتبناه الإعلام بحيث ينحاز إلى مصلحة الوطن ويخدم المجتمع، وذلك من خلال التواصل مع مفكرين ومتخصصين في مجالات عدة وبدء حلقات نقاشية حول موضوع حدثي وتحليله من كافة جوانبه بأسلوب علمي متخصص.





وقال إنه لا مانع من تصوير تلك الملتقيات وبثها في حلقات أسبوعية من خلال قناة صدى البلد، وأن الإدارة لا تتوانى عن دعم تلك الأفكار وطرحها بالشكل الذي يحقق أكبر نتائج ممكنة.





كما أكد أبو العينين، على ضرورة صياغة تقارير وحملات بعنوان «مصر آمنة »، مع التركيز على آراء الجاليات الأجنبية والسائحين المتواجدين في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية.





وخلال كلمته طالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، بضرورة إعادة تقييم الحياة الحزبية في مصر، كما طالب بضرورة دمج بعض الأحزاب في 4 أحزاب فقط مع التركيز على دور كل حزب كظهير شعبي وسياسي ومدى تواجدها في الشارع.

وتطرق موسى إلى تصريحات الكاتب الصحفي أحمد صبري؛ حيث توجه صبري بالشكر لرئيس مجلس الإدارة، على دعمه المتواصل، كما تعهد مع باقي الزملاء على بذل مجهودات مضاعفة لتحقيق نجاحات جديدة خلال عام 2020 على مستوى الانتشار لموقع صدى البلد، مع الالتزام بمبادئ الإعلام الوطني والتحرير المهني والمستنير.





وقال أحمد صبري إن ترافيك الموقع في وضعه الحالي يعادل ترافيك 10 مواقع مؤسسات كبيرة لها تاريخ عريق وانطلقت قبل موقع صدى البلد بسنوات، ناسبا فضل ذلك إلى دعم أبو العينين والزملاء في الموقع.

وأشاد أحمد صبري بمجهودات الصحفيين العاملين في الموقع، كلُ في مكانه، من رؤساء أقسام ومحررين، حيث نسب إلى أسرة العمل مجتمعة الفضل في ما حققه الموقع الإخباري من تقدم ملحوظ خلال عام واحد.

وأكد صبري أن موقع صدى البلد تمكن خلال عام واحد من أن يطور من المحتوى الصحفي والمادة المنشورة بالإضافة إلى فتح نوافذ جديدة على العالم من خلال تأثير الموقع الذي بدأ يأخذ خطوات ثابتة نحو العالمية من خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع مؤسسات إعلامية عالمية.

وفي النهاية قدم أحمد صبري نيابة عن العاملين في موقع صدى البلد تهنئتهم لرجل الأعمال محمد أبو العينين على منصبه الجديد كـ نائب لرئيس حزب مستقبل وطن، باعتباره كادرا سياسيا محنكا، ورجل أعمال وطنيا له إسهامات اجتماعية وخيرية عديدة.



