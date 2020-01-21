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رياضة

شوبير: الزمالك فاوض وليد أزارو .. والأهلي ينتظر عرضا سعوديا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:01 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك تفاوض مع وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته عقب اندلاع أزمات مع مسؤولي القلعة الحمراء .

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أن وليد أزارو لديه حقوق مالية عالية لم يحصل عليها من قبل مسؤولي النادي الأهلي ، وفي حالة فسخ التعاقد مع القلعة الحمراء يحق للاعب الحصول على كافة مستحقاته المالية .


وأكد أن مسؤولي أن النادي الأهلي يرغبون في إعارة اللاعب من أجل الحصول على مقابل مادي مناسب معلقا:" الأهلي لم يفسخ التعاقد مع وليد أزارو ".
 
وتابع :" الأهلي ينتظر موقف وليد أزارو من عرض الأتفاق السعودي  من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة ".

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