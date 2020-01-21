بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حرصت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بـ صور جديدة لها .

تألقت زوجة عماد متعب فى الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل أعلى الركبة ويتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تسيطر على أحدث صيحات الموضة.

وانتعلت زوجة عماد متعب بوت طويلا وذا كعب عالي باللون الأسود أيضا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





أما من الناحية الجمالية، واعتمدت يارا نعوم زوجة عماد متعب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا رائعا كشف عن جمال ملامحها.



