AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:20 ص
الملعقة السحرية قبل
الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تنتشر خلال هذه الأيام معاناة العديد من الأشخاص من النزلة المعوية ويرجع ذلك بسبب تلوث ووجود بعض الديدان فى البطن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تنظيف بطنك من الميكروب ورفع مناعة جسمك بتناول معلقة سحرية من هذا الخليط .

ونصح الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، بتناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان، وعلاج القولون ورفع معدل المناعة والحديد في الجسم .

الملعقة من بودرة قشور الرمان :

ملعقة من بودرة قشور اليوسفي :

 نصف معلقة من القرفة المطحونة. معلقة من العسل الأبيض. طريقة الاستعمال: تخلط المكونات جيدا وتؤخذ قبل النوم يوميا لمدة أسبوع وتكرر الوصفة بعد 15 يوما أخرى ويحفظ الخليط في الثلاجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجنيه واحد فقط .. 3 وصفات سحرية لتنظيف البطانية

بديل للأدوية | 5 فواكه يجب تناولها في فصل الشتاء

للرجال.. استغنى عن الفياجرا بـ هذه الملعقة السحرية على الريق

أبرزها الثوم والكركم .. 7 أطعمة تقضي على الديدان المعوية

رخيص وآمن.. طريقة عمل مطهر طبيعي للمنزل بقشر اليوسفي

لا ترميه بعد اليوم.. تعلمي تبييض البشرة بقشر اليوسفى

ترشيحاتنا

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

احذر المخلل والنوم وقلة الحركة.. استشاري يكشف أسباب زيادة أمراض القلب في الشتاء

قيادة الإرهابية لا تنام.. أحمد موسى: فرق كبير بين التفاف قادة العالم حول السيسي وإهانة أردوغان فى برلين .. فيديو

تشريح جثة طفلة عذبها والدها حتى الموت بمدينة نصر

لا يستطيع مشاهدتك.. المفتي يكشف عن كلمتين تعمي عين الجن عنك

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال بلوك جديد.. فيديو جديد لـ منى فاروق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور