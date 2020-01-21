حسين الجسمى يتخطى 2.8 مليون مشاهدة بـ تساوى الكل

حقق الفنان حسين الجسمى، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه «تساوى الكل»، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 22 ديسمبر الماضي.

أغنية «تساوى الكل» لـ حسين الجسمي، من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل.



