مستقبل وطن بالفيوم: نؤيد خطوات الدولة نحو التنمية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ندوة تثقيفية لأمانة العمال والفلاحين برعاية المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وبحضور المهندس عبد القادر الجارحي امين الحزب بالفيوم، والدكتور احمد الجندي امين التدريب والتثقيف بالمركزية، و سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالمركزية.

وتم خلال اللقاء عرض دور أمانة العمال والفلاحين بالحزب وخطة عمل الأمانة في الفترة المقبلة، والتأكيد على ضرورة التواصل مع المواطنين من كافة فئات المجتمع في كل المواقع والأماكن بالمحافظة، وأهمية العمل على أرض الواقع لإثراء العمل الحزبي. وجرى التأكيد أن حزب مستقبل وطن يكن كل التقدير والاحترام للعمال والفلاحين وانة حزب لكل المصريين .

وخلال الندوة تمت الاشارة إلى أهم التحديات السياسية التى تواجه مصر خلال هذه الفترة. وظهور عمال و فلاحى الفيوم بصورة مشرفة مؤيدة لخطوات الدولة نحو التنمية وأن عمال وفلاحي الفيوم ضربوا المثل والقدوة في المشاركة في كافة الاستحقاقات القومية من منطلق انتمائهم وحسهم الوطني الكبير تجاه قضايا بلدهم ووطنهم.

حضرت الندوة أيضا، كل من الأمناء المساعدين بأمانة الحزب بالفيوم وأعضاء هيئة مكتب العمال والفلاحين بأمانة الفيوم برئاسة محمد شاكر امين العمال والفلاحين بالفيوم والمحاسب تامر عيسى أمين العمال والفلاحين المساعد بالفيوم ، والدكتور احمد حسني امين التثقيف والتدريب بالفيوم.