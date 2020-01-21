تعويض ضحايا حادث المنيا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء.



المصرى اليوم



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