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توك شو

تعويض ضحايا حادث المنيا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:21 ص
حادث المنيا
حادث المنيا
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آيات أحمد

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء.


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