تعويض ضحايا حادث المنيا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت
الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية
"صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
المصرى اليوم
السيسى بالقمة البريطانية: أفريقيا فرصة للاستثمار
البابا يستقبل المهنئين
بعيد الغطاس: الأعياد تجمعنا
الأهرام
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أخبار اليوم
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خلال موجة الطقس السئ
الشروق
وزير الكهرباء: وضع شروط العدادات الكودية للمبانى المخالفة خلال أيام
اليوم السابع
التأمين الصحى الشامل:
الإسماعيلية الاعلى فى نسب التسجيل بالمرحلة الاولى
الوطن
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آليات صون المحميات الطبيعية
صدى البلد
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