شباب فريق مبادرة نقطة حياة يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فريق عمل مبادرة "نقطة حياة" لترشيد استهلاك المياه بالأقصر، وذلك للمساهمة فى مسيرة الدعم المعنوى والمادى بالتبرع لصالح مرضى السرطان من محافظات الصعيد الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.





ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى وفد فريق مبادرة "نقطة حياة"، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة لتعريفهم بآليات وماكينة العمل اليومية في علاج الآلاف من مرضى السرطان من أبناء محافظات الأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد، للحصول على أفضل نتائج لدعم المرضى بالمجان تماما.





وتعتبر مبادرة "نقطة حياة" مبادرة شبابية قام بتأسيسها شاب يدعى الزناتى على الزناتى، والذي يقول إن الفكرة جاءتهم عندما شاهدوا الأهالي يقومون فى الشارع برش المياة بعشوائية وبدون وعى أن المياه هي بالنسبة للجميع الحياة بأكملها، وقام بجمع فريق عمل متخصص كل فى مجاله وبدأوا في جمع البيانات والإحصائيات لتوضيح حجم المشكلة لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء الصعيد.



