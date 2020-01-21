أسرع ريجيم للباحثات عن الصحة والرشاقة.. أخطاء لا تسمح بحرق الدهون.. مشروب خارق لتحويل جسمك لماكينة حرق.. وهذه أطعمة تمنحك الشبع لفترة أطول

تعرفى على أخطاء لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرع

أطعمة ومشروب حارق لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون

أفضل وأسرع الطرق لحرق دهون المعدة خلال شهر





مع برودة الجو فى الشتاء يشعر الكثيرون بالرغبة فى تناول مزيد من الطعام للتدفئة، وبالطبع يلجأ الكثيرون إلى تناول أطعمة تكون الأغلب مليئة بالسعرات الحرارية.

إليك أبرز الأخطاء التى تتسبب فى بطء معدل حرق الدهون وأطعمة تحفز حرقها ومشروبات سريعة لها مفعول السحر فى تعزيز الحرق.



أخطاء احذريها



تعد أولى الأخطاء التى يقوم بها البعض والتى تؤدى لصعوبة حرق الدهون هى الاعتقاد أن جميع السعرات الحرارية المتناولة متساوية، لكن فى المقابل جميع السعرات الحرارية ليست متساوية، مع العلم أن تناول 100 سعرة حرارية من الخضراوات يختلف عن تناول 100 سعرة حرارية من الآيس كريم، ولن يكون لها نفس التأثير على الجسم.





فيما يتعلق بفقدان الوزن، من الضروري التفكير في كمية الأنسولين التي يطلقها الجسم بناءً على نوع السعرات الحرارية التي نتناولها، فعندما يتم خروج الكثير من الأنسولين من الجسم باستمرار طوال اليوم، فإنه لا يمنع فقدان الدهون فحسب، بل يشجع الجسم أيضًا على تخزين الطاقة كدهون في الجسم.





على الجانب الآخر، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى من ضمن الأخطاء الشائعة والتى تتسبب فى وقف حرق الدهون هى اعتقاد البعض أن تناول المزيد من الوجبات طوال اليوم سيساعدك على إنقاص الوزن وحرق الدهون.





وأكد التقرير أن هناك نظاما غذائيا خاصا يسمى الصوم المتقطع، وهو طريقة رائعة لحرق الدهون لأن الصيام يقلل أيضًا من مستويات الأنسولين أكثر من الطرق الغذائية الأخرى.





احرقى الدهون فى شهر واحد



لتعزيز حرق الدهون فى شهر واحد، قدم خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أفضل وأسرع الطرق لحرق دهون المعدة خلال شهر، وتجعل الجسد وكأنه ماكينة لإذابتها والتخلص من السمنة والوزن الزائد.





شرب الماء

قد يدفعكِ الشعور بالعطش إلى تناول الطعام، لذلك اشربي كوبًا من الماء البارد وانتظري بضع دقائق، ومن ثم ابدئي في تناول الطعام وستفاجئين بمدى فعاليته في إنقاص الوزن وتخسيس البطن.





تنويع الطعام

أكثري من تناول الخضراوات والفواكه مثل: الفلفل الأخضر، والتفاح، والسبانخ، والطماطم، إضافةً لتناول حصص كافية من البروتينات.





الابتعاد عن المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على سعرات حرارية أكثر من موزة كبيرة، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أي قيمة غذائية، وأغلب تلك السعرات تأتي من كميات سكر عالية قد يصعب على الجسم التعامل معها مما يجعلها تتحول إلى دهون حول منطقة البطن.





الامتناع عن تناول الوجبات السريعة

الوجبات السريعة واحدة من أصعب المشاكل التي تواجه من يحاول التخلص من الدهون في منطقة البطن، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية والدهون التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، لذلك ابتعدي عن تناولها واستبدليها بالوجبات الصحية مثل السلطة بدون الدجاج والبطاطا المقلية إن كنتِ تريدين تخسيس البطن لتصبحي رشيقة وجذابة.





تناول الطعام ببطء

تناول الطعام ببطء أسرع طريقة لإنقاص الوزن وتخسيس البطن، كما أنها طريقة تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتجنبكِ الإفراط في تناول الطعام لأنها تشعركِ بالشبع وتحسن أداء جهازكِ الهضمي.





عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة





السير

يساعد السير لمسافات طويلة على حرق الدهون في جميع أجزاء الجسم بما في ذلك البطن.





ممارسة التمارين الرياضية

توجد تمارين سهلة يمكن ممارستها لحرق الدهون مثل "حمل الأوزان، وركوب الدراجة، والتجديف" لأنها تساعد على بناء ورفع اللياقة البدنية.





تناول الزبادى بالليمون



يقلل تناول الزبادى بالليمون في وجبة العشاء من محيط البطن.

بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف

وبجانب النصائح السابقة، يمكنك الاعتماد على مشروبات تخفيف الوزن فهى صحية تمامًا.

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن عصير الكرنب يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي مما يجعله مشروبًا مثاليًا لإنقاص الوزن.

يحتوي كوب من عصير الكرنب والتفاح على 22 سعرة حرارية و0.09 جرام من إجمالي الدهون، وقد يؤدي شرب عصير الملفوف الطازج مرة واحدة في الأسبوع على مدار عام إلى فقدان 6 كيلو جرامات من وزن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم دمج التفاح، فإنه يضاعف هدف فقدان الوزن.

مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم

1 ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو سيمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

أطعمة لحرق أسرع



على الجانب الآخر، هناك مجموعة أطعمة تمنحك الشبع لفترة أطول وتساعد على تعزيز الحرق إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد" أدخليها ضمن نظام غذائك اليومى.

التفاح



غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو الغذاء المثالي لحرق الدهون في منطقة البطن، وللحصول على نتائج ملحوظة، قومي بتناول 3 تفاحات في اليوم على الأقل.