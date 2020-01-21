ننشر أسماء الضحايا والمصابين بتصادم طريق البحر الأحمر بسوهاج

حصل "صدي البلد" علي اسماء الضحايا والمصابين في تصادم طريق البحر الأحمر بسوهاج بين ٣ سيارات والذي أسفر عن مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين جميعهم يقيمون مركز دارالسلام بسوهاج.





وتوفي في الحادث كل من الضبع رومانى شاكر، 47 عاما، وتوماس الضبع رومانى، ويقيمان مركز دارالسلام، و٣ جثث مجهولة الهوية، وجميعهم يقيمون دائرة مركز دار السلام بسوهاج.





و تضمنت اسماء المصابين كل من حسن كمال عبدالعزيز، 10 سنوات يقيم بدار السلام سوهاج، ومحاسن عبده محمد 40 عاما، وأسامه حسنى أبوالمجد، 31 عاما، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، وفيصل محمود محمد 24 عاما مصابا بكسر بالقدم اليمنى وأحمد رجب عبده 17 عاما كسر بالقدم اليمنى، ومحمد ثابت قاسم 25 عاما مصابا بغيبوبة تامه، ومازن فخرى فواز، 45 عاما كسر بالساعد الأيسر، ومحمد محمود ثابت، 27 عاما، كسر مضاعف بالساق ين، وصبرى السبع عبد المسيح، 20 عاما إشتباه نزيف بالمخ، وأحمد فريد عز، 53 عاما إشتباه كسر بالفقرات، وأسعد حامد محمد، 38 عاما، إشتباه ما بعد الإرتجاج، القانون بدوى حامد، 24 عاما كسر مضاعف بالساق اليمنى، ومحمد عبداللاه حسن، 26 عاما كسر بالضلوع ومحاسن محمود راضى، 54 عاما، كسر بالساعد الأيمن، وسعديه جابر محمود، 34 عاما كسر مضاعف بالساعد الأيمن، ومحمد ناصر عوض، 10 سنوات كسر بالساعد الأيس، جميعهم يقمون بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.





كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالحادث من مركز شرطة أخميم، وانتقل إلي مكان الحادث قيادات مديرية أمن سوهاج، وسيارات الإسعاف.





وتبين من الفحص حدوث تصادم بين ٣ سيارات، ميكروباص وسيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين.



