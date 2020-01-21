AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ننشر أسماء الضحايا والمصابين بتصادم طريق البحر الأحمر بسوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:28 م
حادث سير
حادث سير
Advertisements
خالد رياض
حصل "صدي البلد" علي اسماء الضحايا والمصابين في تصادم طريق البحر الأحمر بسوهاج بين ٣ سيارات والذي أسفر عن مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين جميعهم يقيمون مركز دارالسلام بسوهاج. 

وتوفي في الحادث كل من الضبع رومانى شاكر، 47 عاما، وتوماس الضبع رومانى، ويقيمان مركز دارالسلام، و٣ جثث مجهولة الهوية، وجميعهم يقيمون دائرة مركز دار السلام بسوهاج. 

و تضمنت اسماء المصابين كل  من حسن كمال عبدالعزيز، 10 سنوات يقيم بدار السلام سوهاج، ومحاسن عبده محمد 40 عاما، وأسامه حسنى أبوالمجد، 31 عاما، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، وفيصل محمود محمد 24 عاما مصابا بكسر بالقدم اليمنى وأحمد رجب عبده 17 عاما كسر بالقدم اليمنى، ومحمد ثابت قاسم 25 عاما مصابا بغيبوبة تامه، ومازن فخرى فواز، 45 عاما كسر بالساعد الأيسر، ومحمد محمود ثابت، 27 عاما، كسر مضاعف بالساق ين، وصبرى السبع عبد المسيح، 20 عاما إشتباه نزيف بالمخ، وأحمد فريد عز، 53 عاما إشتباه كسر بالفقرات، وأسعد حامد محمد، 38 عاما،  إشتباه ما بعد الإرتجاج، القانون بدوى حامد، 24 عاما كسر مضاعف بالساق اليمنى، ومحمد عبداللاه حسن، 26 عاما كسر بالضلوع ومحاسن محمود راضى، 54 عاما،  كسر بالساعد الأيمن، وسعديه جابر محمود، 34 عاما كسر مضاعف بالساعد الأيمن، ومحمد ناصر عوض، 10 سنوات كسر بالساعد الأيس،  جميعهم يقمون بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج. 

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالحادث من مركز شرطة أخميم، وانتقل إلي مكان الحادث قيادات مديرية أمن سوهاج، وسيارات الإسعاف. 

وتبين من الفحص حدوث تصادم بين ٣ سيارات، ميكروباص وسيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء الضحايا والمصابين الـ 19 لحادث طريق البحر الأحمر بسوهاج

إصابة 6 بينهم 5 طلاب جامعيين في تصادم بسوهاج

مصرع سائق وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

إصابة ضابطين و5 مجندين في حادث انقلاب سيارة شرطة بقنا

نزيف الأسفلت .. مصرع شخصين وإصابة 25 فى تصادم اتوبيس وسيارة نقل ببني سويف .. وسوء الاحوال الجوية يتسبب فى 5 حوادث بـ 3 محافظات

بالأسماء.. إصابة ١١ شخصا في حادث سير بسوهاج

ترشيحاتنا

مصر تترقب.. موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

شريف رمزي يدعم النجم يوسف فوزي: ربنا يشفيه ويعافيه

اتحاد السياحة الروسي : استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية أواخر ابريل

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

عامل ينقب عن الآثار تحت منزله فيعثر على معبد بطلمى

الإنتاج الحربى: تيسير أول أتوبيس كهربائى بخط التحرير التجمع.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية

ربانزل الهند.. قصة صاحبة أطول شعر في العالم تدخل موسوعة جينيس.. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور