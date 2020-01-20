بينهم سيارة شرطة تصادم عددا من السيارات وإصابة 11 شخصا بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة في حادثين منفصلين بينهم سيارة شرطة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة الضبعة.





تلقي مدير أمن مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات أمام تحويلة طريق الضبعة والتي يتم بها رفع كفاءة الطريق الساحلي بالإضافة إلى حادث آخر أمام مدينة الضبعة.





وفور وقوع الحادثين انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين لمستشفى الضبعة ومستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.





وآسفر الحادث عن اصابة 11 شخص بإصابات منوعة وتم تلقيهم العلاج اللازم.



