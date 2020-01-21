اصطحب طالبا للامتحان بمكتبه .. استبعاد رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التعليم .. اليوم





وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان الواقعة تعود الي قيام رئيس اللجنة باصحاب طالب لاستكمال امتحان مادة الجبر والإحصاء بالشهادة الاعدادية في مكتبه بعد قيامه بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة به، وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة بهذا الشأن ومخالفة القرار الوزاري رقم 35 لسنه 2018 بشأن تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة بإعطاء الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها في باقي المواد.





واختتم انه حرص قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي علي عقد اجتماع مع رؤساء اللجان لتفادى مثل هذا الأخطاء الي جانب تكليف ادارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة للقيام بمهام المتابعة أثناء الامتحانات والتعامل بشكل فورى وعاجل مع كل من يخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي او الإهمال في الأعمال المكلف بها.