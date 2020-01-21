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تعليم

اصطحب طالبا للامتحان بمكتبه .. استبعاد رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:47 ص
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماع
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انجي هيبة
قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية مجازاة رئيس لجنة مدرسة هيئة قناة السويس بالاستبعاد من اللجنة وعدم استكمال الامتحانات وبالخصم 15 يوما من راتبه الي جانب حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة " 5 " سنوات وفق القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك بسبب الإهمال الجسيم وخروجه عن مقتضي الواجب الوظيفي .  

يأتي ذلك في إطار انضباط وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الممتحنين وذلك تطبيقا للقرار الوزارى 35 لسنه، 2018 والخاص بالامتحانات .

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 وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان الواقعة تعود الي قيام رئيس اللجنة باصحاب طالب لاستكمال امتحان مادة الجبر والإحصاء بالشهادة الاعدادية في مكتبه بعد قيامه بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة به، وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة بهذا الشأن ومخالفة القرار الوزاري رقم 35 لسنه 2018 بشأن تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة بإعطاء الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها في باقي المواد.

   واختتم انه حرص قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي علي عقد اجتماع مع رؤساء اللجان لتفادى مثل هذا الأخطاء الي جانب تكليف ادارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة للقيام بمهام المتابعة أثناء الامتحانات والتعامل بشكل فورى وعاجل مع كل من يخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي او الإهمال في الأعمال المكلف بها.
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