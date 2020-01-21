المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بزيارة وفد الأساقفة ودعوته لزيارة الأماكن المقدسة

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بزيارة وفد دولي يضم عددا من الأساقفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بدعوة من الكرسي الرسولي بهدف دعم المجتمعات المسيحية في الأراضي الفلسطينية، والذي رفع بيانا يتضمن عددا من المطالب الهامة إلى حكومات الدول والمجتمع الدولي لنصرة شعب فلسطين فى ختام زيارتهم.

وقال أمين سر المجلس الوطنى الفلسطيني السفير محمد صبيح في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن هذه المجموعة الكبيرة من الأساقفة وعددهم 15 أسقفا والذين زارو مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، ممثلين عن إنجلترا، وويلز، وألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وإيطاليا، وكندا، وسويسرا، بالإضافة إلى أسقف مجلس الأساقف في أوروبا، مشيرا إلى أنهم استمعوا للمواطنين الفلسطينيين من كافة الديانات .

وأوضح صبيح أن هذه المجموعة تزور الأراضي الفلسطينية كل عام منذ 20 عام، كونها تبحث وتدقق وتشعر بالمسؤولية الكبيرة ولا تطلق أي بيانات أو مواقف إلا بعد دراسة مستوفاة ففي هذه الزيارة وفِي إطار أعياد مولد المسيح أطلقت بيانها الرصين الذي يعكس اهتماما كبيرا بالأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتبدي خوفا عميقا من تبخر عملية السلام في المنطقة وتوسع الاحتلال الإسرائيلي في إنتهاك حقوق الإنسان.

ونوه صبيح إلى بعض النقاط التي وردت في بيان المجموعة والتي لا يستطيع أحد أن يشكك في مصداقيتها، حيث دعت حكومات دولها بالإصرار على تطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وأكدت دعمها الكامل للكنائس المحلية بالأراضي الفلسطينية، ورفضت أيضا الدعم السياسي او الاقتصادي للمستوطنات والمعارضة الحازمة لأعمال العنف والانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان من أي طرف كان.

وقال صبيح، إن الأساقفة دعوا خلال إلى ضرورة زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، مؤكدين ضرورة عدم التجاهل لصوت الناس في الأراضي الفلسطينية وذلك لتعزيز صمودهم، معربين عن أسفهم لفشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة والسلام على أرض ميلاد السيد المسيح، مضيفا إنهم أقاموا صلاة خلال الزيارة من أجل القدس، كما أكدوا ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في العيش الكريم والتنقل والعبادة التي تعيقها حكومة الاحتلال الاسرائيلي لجميع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.