AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بزيارة وفد الأساقفة ودعوته لزيارة الأماكن المقدسة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:02 م
السفير محمد صبيح
السفير محمد صبيح
Advertisements
نادر سمير

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بزيارة وفد دولي يضم عددا من الأساقفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بدعوة من الكرسي الرسولي بهدف دعم المجتمعات المسيحية في الأراضي الفلسطينية، والذي رفع بيانا يتضمن عددا من المطالب الهامة إلى حكومات الدول والمجتمع الدولي لنصرة شعب فلسطين فى ختام زيارتهم.

 

وقال أمين سر المجلس الوطنى الفلسطيني السفير محمد صبيح في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن هذه المجموعة الكبيرة من الأساقفة وعددهم 15 أسقفا والذين زارو مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، ممثلين عن إنجلترا، وويلز، وألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وإيطاليا، وكندا، وسويسرا، بالإضافة إلى أسقف مجلس الأساقف في أوروبا، مشيرا إلى أنهم استمعوا للمواطنين الفلسطينيين من كافة الديانات .

 

وأوضح صبيح أن هذه المجموعة تزور الأراضي الفلسطينية كل عام منذ 20 عام، كونها تبحث وتدقق وتشعر بالمسؤولية الكبيرة ولا تطلق أي بيانات أو مواقف إلا بعد دراسة مستوفاة ففي هذه الزيارة وفِي إطار أعياد مولد المسيح أطلقت بيانها الرصين الذي يعكس اهتماما كبيرا بالأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتبدي خوفا عميقا من تبخر عملية السلام في المنطقة وتوسع الاحتلال الإسرائيلي في إنتهاك حقوق الإنسان.

 

ونوه صبيح إلى بعض النقاط التي وردت في بيان المجموعة والتي لا يستطيع أحد أن يشكك في مصداقيتها، حيث دعت حكومات دولها بالإصرار على تطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وأكدت دعمها الكامل للكنائس المحلية بالأراضي الفلسطينية، ورفضت أيضا الدعم السياسي او الاقتصادي للمستوطنات والمعارضة الحازمة لأعمال العنف والانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان من أي طرف كان.

 

وقال صبيح، إن الأساقفة دعوا خلال إلى ضرورة زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، مؤكدين ضرورة عدم التجاهل لصوت الناس في الأراضي الفلسطينية وذلك لتعزيز صمودهم، معربين عن أسفهم لفشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة والسلام على أرض ميلاد السيد المسيح، مضيفا إنهم أقاموا صلاة خلال الزيارة من أجل القدس، كما أكدوا ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في العيش الكريم والتنقل والعبادة التي تعيقها حكومة الاحتلال الاسرائيلي لجميع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق إنسان البرلمان تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

تنسيقية المنظمات الأهلية الفلسطينية تعقد اجتماعا بالقاهرة وتطالب بالتصعيد ضد الاحتلال

اتحاد الصحفيين العرب يتضامن مع الإعلام الفلسطيني

الصحف الإماراتية تبرز عزم «الجنائية الدولية» فتح تحقيق في جرائم إسرائيل بفلسطين

ترشيحاتنا

هيئة الطيران الإيراني تكشف تفاصيل جديدة عن لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية

غرامة 47 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية: الحبس من 3 إلى 10 سنوات لـ23 متهما فى الاتجار بالنقد الأجنبي

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أحدث المستجدات

مأجورو الإخوان يفشلون في الحشد بـ لندن ويلقون متعلقاتهم بجوار صناديق القمامة.. شاهد

تعاطف كبير علي السوشيال ميديا مع النجم يوسف فوزي

مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه